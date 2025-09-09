The Swiss voice in the world since 1935

Centenares de opositores georgianos bloquean avenida en Tiflis

Tiflis, 9 sep (EFE).- Centenares de personas bloquearon este martes una de las principales avenidas de Tiflis, profiriendo insultos al partido gobernante, cuya victoria en los comicios del año pasado no fue reconocida por la oposición, lo que augura una revolución en las elecciones municipales de octubre.

Los manifestantes se congregaron frente a la oficina del alcasde capitalino y el secretario general del gobernante Sueño Georgiano, Kaja Kaladze, quien planea presentarse a la reelección el próximo mes.

«Esclavos», «Rusos», «Habrá una revolución», gritaban los opositores, que acusan a las autoridades de afinidad con Moscú.

Los manifestantes arrojaron huevos a los retratos de Kaladze y obstaculizaron la labor de periodistas de cadenas estatales.

La víspera en el lugar de la protesta tuvo lugar un enfrentamiento entre partidarios y detractores del Sueño Georgiano que se saldó con varios heridos.

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, anunció previamente que el Gobierno ha decidido invitar, pese a que no lo tenía previsto, a una misión de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a las elecciones municipales del 4 de octubre.

En las parlamentarias del año pasado los observadores de la OSCE detectaron «muchos casos de coerción» de los votantes, pero subrayaron la «buena administración de las elecciones y la activa información de los electores», además de «la buena organización de las elecciones».

La oposición denunció fraude en esos comicios y desde entonces se manifiesta periódicamente para demandar su repetición.EFE

