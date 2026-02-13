Centenares de personas piden un cambio para un Irán democrático en Múnich

2 minutos

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- Varios centenares de manifestantes pidieron en Múnich este viernes un cambio democrático en Irán en una céntrica plaza próxima a la sede de la Conferencia de Seguridad que se celebra en la capital bávara con decenas de jefes de Estado y de Gobierno, y ministros de Exteriores y Defensa.

Bajo el lema «Irán, no sah, no a los mulás», la personas convocadas por el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), una de las principales organizaciones opositoras desde el exilio, mostraron su solidaridad con las víctimas de la represión de las protestas que se sucedieron en enero en las calles del país persa.

Hanif Asyabani, uno de los responsables de la convocatoria, explicó a EFE que el mensaje de la concentración consistía en decir que «en Irán hay una resistencia que está avanzando para cambiar el régimen, con un cambio democrático».

«Nos reunimos bajo un lema unificador que es ‘adelante por una república democrática laica, sin sah, ni mulá. No queremos volver a la última dictadura del sah, ni queremos el régimen actual, pero podemos avanzar por una futura república libre y laica», añadió Asyabani.

Rechazó la petición del heredero del sah de Irán, Reza Pahlaví, quien tiene previsto exigir en la Conferencia de Seguridad de Múnich un rápido ataque militar estadounidense contra el régimen de Teherán, según adelantó al semanario alemán ‘Der Spiegel’.

Pahlaví tiene previsto intervenir en uno de los eventos de la conferencia de este viernes dedicados a la situación en el país persa, además de dar al día siguiente una rueda de prensa.

A la plaza Odeon muniquesa, rodeada de edificios del siglo XIX, los manifestantes trajeron una multitud de banderas iraníes con los emblemas del sol y del león.

Algunos manifestantes también llevaban pegatinas y mensajes pidiendo «libertad para Irán», en un contexto en el que el Gobierno iraní reconoce que la represión contra los manifestantes contra el régimen se ha cobrado miles de vidas.

Los manifestantes exhibieron fotos de los fallecidos en el perímetro que rodeaba la concentración y entre los participantes.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en unas protestas de las que culpa a Estados Unidos e Israel, pero la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúa en 7.005 los fallecidos, si bien continúa verificando más de 11.730 posibles muertes. EFE

smm/cae/ah

(video)(foto)