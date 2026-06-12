Centenares de personas protestan por quinto día contra Gobierno en la Cachemira paquistaní

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Rawalakot (Pakistán), 12 jun (EFE).- Centenares de manifestantes siguieron concentrados este viernes en la ciudad de Rawalakot, en la Cachemira administrada por Pakistán, a pesar de la presión de las autoridades y a medida que las protestas que han dejado al menos 15 muertos entran en su quinto día consecutivo.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes rodearon el epicentro de la concentración, ubicado a unos 5 kilómetros de la ciudad principal, para intentar dispersar a los simpatizantes del Comité de Acción Conjunta de Awami (JAAC), la organización civil que lidera las protestas y que exige reformas políticas en la región.

Los miembros del JAAC también han bloqueado algunas carreteras para limitar el movimiento de las autoridades, las cuales continúan buscando a integrantes del comité en las viviendas cercanas y han recurrido a disparos para crear un clima de miedo, según pudo comprobar EFE sobre el terreno.

Al menos 15 personas, entre ellas 4 miembros del personal de seguridad, han muerto desde el inicio de las protestas el lunes, según confirmó a este medio la Policía local.

Por su parte, el JAAC afirma que el balance podría ascender a 50 fallecidos.

«Nosotros tenemos estos bastones y ellos tienen armas, pero no permitiremos que entren y nos dispersen», comentó a EFE uno de los miembros del JAAC encargado de defender a los manifestantes.

En medio del clima de tensión, residentes locales han ofrecido refugio y comida a los manifestantes.

«Hemos destinado una habitación para nuestras mujeres y el resto están disponibles para los participantes», explicó un vecino de la zona bajo condición de anonimato por temor a represalias.

«Puede que pasemos hambre, pero les daremos de comer porque están luchando por nuestros derechos», añadió.

Los 12 escaños de la discordia

El JAAC, que empezó como una plataforma civil contra el encarecimiento del costo de vida, exige la abolición de los 12 escaños de la Asamblea Legislativa de la región que están reservados para los refugiados de la Cachemira india que se asentaron en la región después de 1947.

El grupo afirma que Islamabad utiliza a estos 12 representantes para controlar el Gobierno local.

El pasado viernes, el Gobierno regional declaró al JAAC como un grupo ilegal, suspendió los servicios de internet y desencadenó una ola de arrestos contra los miembros del grupo.

A pesar de que hay tres zonas de protestas activas actualmente, la prensa paquistaní informó durante este viernes que todas se habían disuelto y que los participantes habían regresado a sus lugares de origen. EFE

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