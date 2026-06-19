Centenares de vehículos colapsan la carretera hacia Beirut para huir de ataques israelíes

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Sidón (Líbano), 19 jun (EFE).- Centenares de vehículos colapsan este viernes la carretera que une la ciudad meridional de Sidón con Beirut después de los intensos ataques israelíes efectuados a lo largo de esta noche contra diferentes localidades en el sur del Líbano, vulnerando el acuerdo de cese de hostilidades firmado la noche del miércoles entre Estados Unidos e Israel.

La fila de automóviles avanza lentamente hacia el norte del país desde primera hora de la mañana, tras una noche de intensos bombardeos israelíes contra varias localidades sureñas como Harouf, Doueir, Al Sharqiyah, Al Qatrani, Jesbshit y Al Abbasiya.

«Pensábamos que hoy sería un día tranquilo y quisimos volver a nuestra tierra, aunque nos dijeron que no regresáramos todavía», dice Ahmed (nombre ficticio), en su coche de regreso hacia su hogar temporal en Baakleen, una pequeña localidad entre Sidón y Beirut.

Natural de la ciudad de Qana, en la región meridional de Tiro, regresa hacia el norte con su mujer y su coche cargado de enseres personales, entre los que se encuentra un televisor y varias cajas con ropa y documentación, además de con sentimientos contradictorios: «Confiamos en el alto el fuego», aseguró, a pesar de la continuación de los ataques.

Detrás de él, marchaba lentamente otro coche, en el que Rabiaa Ibrahim, de 47 años y con tres hijos, ponía rumbo a la capital tras abandonar Meriyeh, próxima a la ciudad de Nabatieh, que también ha sido blanco de Israel.

«Este alto el fuego no es válido», denunció a EFE mientras uno de sus hijos seguía pendiente de la situación a través de las últimas notificaciones en su teléfono móvil.

Ali es otro hombre que se encuentra varado en la carretera con su familia y espera avanzar hacia el norte en busca de refugio, algo que desde el inicio del conflicto ya ha hecho en hasta tres ocasiones, ya que su ciudad, Qalaouiyeh, se encuentra próxima a Bint Jebail, una de las localidades más afectadas por el fuego israelí.

«Regresamos al pueblo el primer día del alto el fuego y nos quedamos, pero hoy han atacado y hemos vuelto a desplazarnos, ya van tres veces que nos desplazamos», dijo a EFE preocupado, pero optimista: «Confiamos en el alto el fuego, ojalá se solucione y volvamos a nuestra casa, aunque fue bombardeada totalmente».

El Ministerio de Salud Pública libanés informó de que los ataques israelíes de esta noche mataron a 18 personas e hirieron a otras 33 en un balance preliminar, si bien posteriormente se registraron otros tres muertos por otro bombardeo del Ejército de Israel en la región de Bekaa, en el este de Líbano, contra una supuesta infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá.

Estos bombardeos se producen después de que Hizbulá reivindicara dos ataques contra tropas israelíes que intentaron avanzar en el sur del Líbano, en el marco de su invasión en el país mediterráneo.

Además, representan una vulneración del memorando de entendimiento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaron digitalmente el pasado miércoles por la noche, y que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica. EFE

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(foto) (informe a cámara)