Central Español suma una nueva victoria y es el único líder del Torneo Apertura

Montevideo, 22 feb (EFE).- El recientemente ascendido Central Español sumó este fin de semana su tercer triunfo consecutivo y quedó como único líder del Torneo Apertura uruguayo luego de que Danubio y Deportivo Maldonado dejaran puntos por el camino.

Mientras tanto, Nacional y Peñarol volvieron a la senda de la victoria y ya comenzaron a pensar en el Clásico que los pondrá cara a cara el próximo domingo.

Por la tercera fecha, Central Español derrotó este domingo por 0-1 a Juventud gracias a un tanto de Luciano Fernández y de esa forma llegó a nueve puntos.

Dicho resultado no solo le permitió mantenerse en lo más alto, sino también sumar puntos importantes en la Tabla del Descenso, donde duplica las unidades obtenidas por haber jugado la pasada temporada en la segunda división.

Nacional, por su parte, derrotó por 0-1 a Progreso con un tanto del central colombiano Julián Millán, mantuvo su invicto y quedó como escolta con siete enteros, los mismos que tiene Defensor Sporting tras vencer por idéntico resultado a Cerro Largo gracias un gol del paraguayo Brian Montenegro.

Más abajo aparece con seis puntos Peñarol, que este domingo venció por 2-1 a Deportivo Maldonado tras sellar una gran remontada. Matías Arezo y Leonardo Fernández marcaron para el Aurinegro, que había comenzado perdiendo por un tanto de Juan Manuel Ramos.

Este resultado le puso punto final a la buena racha del equipo dirigido por Gabriel Di Noia, que había ganado sus dos primeros encuentros y dejó pasar la posibilidad de mantenerse en lo más alto.

Lo mismo le sucedió a Danubio, que este fin de semana fue goleado por Racing. Con tantos de Tomás Habib, Yury Oyarzo, Iván Manzur y Álex Vázquez, el conjunto de Cristian Chambian se impuso por 4-0.

De esta forma, Deportivo Maldonado y Danubio quedaron con seis puntos al igual que Peñarol.

En otro encuentro de la fecha, Cerro y Liverpool igualaron a uno con tantos de Alejandro Severo para el local y de Federico Martínez para los dirigidos por Camilo Speranza.

Además, Boston River y Albion igualaron a cero, al tiempo que Montevideo City Torque goleó por 0-4 a Montevideo Wanderers con goles de Salomón Rodríguez, Luka Andrade, Franco Romero y Esteban Obregón. EFE

