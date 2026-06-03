Central sindical acusa al Gobierno portugués de infravalorar la huelga general

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Lisboa, 3 jun (EFE).- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) celebró la «gran adhesión» registrada este miércoles durante la huelga general que ha convocado contra la reforma de la legislación laboral y criticó al Gobierno por infravalorar los niveles de paralización.

Estas afirmaciones las realizó el secretario general de la CGTP-IN, Tiago Oliveira, durante una rueda de prensa en Lisboa, en un momento en el que ni el Ejecutivo ni su organización han dado a conocer los niveles totales de adhesión en el país.

Oliveira, quuien recalcó que se ha registrado una «participación masiva», insistió en que con esta huelga piden que el Gobierno, liderado por el conservador Luís Montenegro, paralice el proyecto para reformar la legislación laboral, ya que, en su opinión, la propuesta «acentúa todo lo negativo que existe en la vida de los trabajadores».

Señaló además que esta es la segunda huelga general en menos de seis meses por el mismo motivo y que esto tendría que hacer que el Ejecutivo conservador se cuestione el impacto de sus medidas.

«El Gobierno tiene que sentir la realidad de quien trabaja y la realidad de quien trabaja es la misma realidad que hizo salir hoy a los trabajadores a la calle, la realidad de los bajos salarios, es la realidad de la precariedad creciente», afirmó Oliveira, para quien el primer ministro no se está haciendo las preguntas correctas.

Y cuestionó a Montenegro: «¿Cómo consiguen las personas soportar el brutal aumento del coste de vida, pagar la casa, pagar la educación, pagar la salud con los salarios? ¿Saben por qué el primer ministro no se lo pregunta? Porque no gana el salario de la mayoría de los portugueses».

Durante la mañana de este miércoles, la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, dijo en una rueda de prensa en Lisboa que se han registrado «algunas limitaciones» de funcionamiento en el sector público, mientras que la adhesión «es muy reducida en el sector privado».

«En el sector privado la adhesión a la huelga de hoy es absolutamente residual y en algunas áreas es incluso nula», recalcó, Palma admitió que «naturalmente, en el sector público hay mayor adhesión», siendo el transporte y la sanidad los rubros más afectados.

La huelga general, convocada por la CGTP-IN, comenzó a la medianoche del miércoles y tendrá una duración de 24 horas, aunque sus efectos también podrán sentirse en las primeras horas del jueves.

La anterior huelga general, celebrada el 11 de diciembre y convocada por la CGTP-IN y UGT (que no se ha sumado en esta ocasión por considerar que no era el momento adecuado), fue la primera huelga en Portugal en doce años, desde los tiempos de la ‘troika’.

Los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta de reforma de la legislación laboral impulsada por el Ejecutivo de centroderecha, que presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Se oponen a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

En tanto, el Ejecutivo del Luís Montenegro defiende que la reforma es necesaria para elevar la productividad, aumentar los salarios y mejorar la competitividad. EFE

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