Centro de periodistas afganos denuncia la muerte de un reportero en un ataque paquistaní

Kabul, 15 oct (EFE).- El Centro de Periodistas de Afganistán (AFJC, en inglés) denunció este miércoles la muerte de un reportero de la Televisión Nacional afgana (RTA) en un ataque atribuido a las fuerzas paquistaníes en la provincia de Khost, en medio de la escalada de tensiones y combates fronterizos entre ambos países que ha dejado decenas de muertos en los últimos días.

Según el AFJC, el periodista Abdul Ghafour Abid murió y el camarógrafo Tawab Arman resultó herido cuando las tropas paquistaníes presuntamente se enfrentaron con fuerzas del gobierno afgano de facto, controlado por los talibanes, en el distrito fronterizo de Zazi Maidan, el domingo 12 de octubre.

«Este ataque constituye una violación flagrante de las leyes internacionales que protegen a los periodistas en zonas de conflicto», afirmó la organización en un comunicado, en el que exigió una investigación independiente y justicia para las víctimas.

El centro advirtió que ambos comunicadores fueron enviados a cubrir los combates sin el equipo de protección necesario, lo que calificó de «grave negligencia» por parte de la autoridad local de Radio y Televisión de Afganistán.

El cuerpo de Abid permanece en la zona de los enfrentamientos, mientras que Arman fue trasladado a un hospital local. El AFJC expresó sus condolencias a las familias y colegas de las víctimas y pidió a los medios extremar las precauciones durante coberturas en zonas de guerra.

La denuncia se produce en el contexto de los enfrentamientos más graves entre Kabul e Islamabad desde 2021, con bombardeos y ataques cruzados a lo largo de la disputada Línea Durand, que separa ambos países. EFE

