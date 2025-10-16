Centro espacial ruso llevará el nombre de Tereshkova, primera mujer que viajó al espacio

Moscú, 16 oct (EFE).- El nuevo Centro Espacial Nacional (CEN) inaugurado en septiembre por el presidente ruso, Vladímir Putin, fue bautizado hoy en honor a Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó el espacio y fiel seguidora del mandatario ruso.

El correspondiente documento, firmado por el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, fue publicado este jueves en el portal oficial del Gobierno de Moscú.

La iniciativa partió del patronato de la agencia espacial rusa Roscosmos, a propuesta de organizaciones y sindicatos de la industria.

«Valentina es más que una leyenda viva y guardiana de las tradiciones de la cosmonáutica patria», declaró el director general de Roscosmos, Dmitri Bakánov, citado por el servicio de prensa de la corporación.

Durante la inauguración, a mediados de septiembre, el mandatario ruso destacó que el nuevo centro, situado al oeste de la capital rusa, debe convertirse en una «auténtica estación de mando de la cosmonáutica rusa» y conjuntar en sus instalaciones tanto el trabajo de los ingenieros técnicos, como la producción, educación y ciencia espaciales.

Además, el CEN será la sede del centro de control de vuelos de la futura Estación Orbital Rusa, adelantó Bakánov.

La construcción del centro, que acogerá unos 20.000 ingenieros, comenzó en 2019 en el territorio del afamado Centro Jrúnichev y ha supuesto una inversión de 25.000 millones de rublos (unos 300 millones de dólares).

Tereshkova se convirtió a los 26 años en la primera mujer en volar al espacio el 16 de junio de 1963, hace 62 años, a bordo de la nave espacial soviética Vostok-6.

Durante el vuelo, que se extendió durante casi tres días, la nave dio 48 vueltas a la Tierra.

La cosmonauta, de 88 años y actual diputada del partido del Kremlin, destacó en marzo de 2020 por proponer la eliminación del límite constitucional de dos mandatos en el ejercicio de la jefatura del Estado para Putin, lo que le permitió postularse a la reelección en 2024 y permanecer en el Kremlin hasta 2036. EFE

