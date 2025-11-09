Centro forense israelí concluye que cuerpo devuelto por Hamás es del soldado Hadar Goldin



Jerusalén, 9 nov (EFE).- El Instituto Forense Abu Kabir de Tel Aviv determinó que el cadáver devuelto este domingo por Hamás en Gaza pertenece al soldado Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

«Representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) informaron a la familia del teniente Hadar Goldin, fallecido en combate, que su ser querido había sido repatriado a Israel y que su identificación se había completado», reza el texto.EFE

