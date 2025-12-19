Centro Kennedy de las Artes añade nombre de Trump a su fachada tras polémico rebautizo

2 minutos

(Actualiza tras la culminación de los trabajos en la fachada del centro)

Washington, 19 dic (EFE).- El Centro Kennedy de las Artes Escénicas añadió este viernes el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, a la fachada de su sede en Washington, un día después de que su junta directiva, liderada por el republicano, votara a favor de rebautizar la institución como Centro Trump-Kennedy.

El nombre del mandatario ya está fijado en grandes letras a la pared sobre el rótulo original dedicado al expresidente John F. Kennedy.

«The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» puede leerse en la fachada después de que los técnicos levantaran la lona azul tras la que trabajaron desde horas tempranas de la mañana.

El emblemático complejo de las artes ya había adoptado la nueva denominación en sus perfiles en las redes sociales, tras el anuncio hecho este jueves por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según Leavitt, la junta directiva del Centro votó «unánimemente» para rebautizar el centro cultural, nombrado en honor al exmandatario demócrata, asesinado en 1963.

El cambio se debe a «la increíble labor que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio», agregó la portavoz.

El nombre del Centro Kennedy fue establecido por ley, de manera que una modificación de estas características debería pasar por el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría.

Este cambio provocó críticas de figuras de la política y las artes, la mayoría contrarias a las políticas de Trump, así como el rechazo de varios miembros de la familia Kennedy, una de las dinastías más importantes en EE.UU. y conocidos por su filiación demócrata.

Trump ha sugerido varias veces que podría modificar el nombre del Centro Kennedy, que visitó por última vez el pasado 5 de diciembre, pues el edificio albergó el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, del que Estados Unidos es anfitrión.

El presidente declaró este jueves que estaba «sorprendido» y «honrado» de que la junta directiva -cuyos miembros fueron elegidos casi en su totalidad por el propio mandatario-, hubiera pensado en hacer esto por él.

Trump también rebautizó recientemente con su nombre el Instituto de la Paz de Estados Unidos. EFE

lt/ygg/ajs

(foto)