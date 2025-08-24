The Swiss voice in the world since 1935

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo abre oficina en R.Dominicana

Santo Domingo, 24 ago (EFE).- El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), que promueve el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la administración pública, instaló una oficina regional en la República Dominicana, informó este domingo una fuente oficial.

Se trata de una oficina, de carácter intergubernamental, para impulsar la modernización y el fortalecimiento de la administración pública, señaló en un comunicado la Cancillería dominicana.

Para ello, el secretario general del organismo, Conrado Ramos Larraburu, firmó un acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez.

El acuerdo contempla acciones conjuntas en materia de formulación y ejecución de proyectos, asistencia técnica, formación de funcionarios públicos, investigación y en general un programa que permite fomentar la cooperación sur-sur y triangular.

Al suscribir el documento, el canciller Álvarez recordó que el presidente dominicano, Luis Abinader, declaró de alto interés nacional el ingreso de República Dominicana a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y consideró que para este propósito la oficina del CLAD jugará un papel fundamental.

A su vez, Ramos Larraburu destacó la instalación de oficina en la República Dominicana, de cuyo Gobierno destacó «la fortaleza institucional».

El CLAD se constituyó en 1972 bajo la iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, y actualmente lo integran, además de sus fundadores, otros países de la región, así como España, Portugal, Andorra, Angola y Guinea Ecuatorial, en calidad de observador. EFE

