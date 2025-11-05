Centroamérica y el Mundial en México guían el crecimiento del turismo en Latinoamérica

Londres, 5 nov (EFE).- El incremento del turismo de Centroamérica, con un 17 % más desde la pandemia, aparece como uno de los hechos más relevantes para el sector en la región latinoamericana, además de las expectativas que despierta el Mundial de 2026 para México, según se ha puesto de manifiesto en Londres durante la feria mundial del turismo (WTM).

Mientras que Norteamérica sigue en el proceso de recuperación turística tras la pandemia, un 6,5 % menos que en 2019, América del Sur, el Caribe y Centro América igualan y superan los registros (0’1%; 7’4%; y 17’4%, respectivamente) antes del parón del turismo por la Covid, según cifras de la Organización Mundial del Turismo expuestas en la feria.

El Salvador, Colombia, Panamá, Chile son algunos de los destinos más destacados en este crecimiento de viajeros que visitan el continente. Y si en Norteamérica el sector aún no se recupera del bajón que supuso la pandemia, México se presenta como la excepción, gracias a su apuesta por el turismo sostenible.

«Es la mejor manera de conectar, hacer negocios y llevar más turistas a nuestro país» afirmó a EFE Miguel Aguinchiga, secretario de Innovación y Sostenibilidad de la Secretaría de Turismo mexicano.

El Gobierno mexicano destinó 22.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) a inversión en hoteles, infraestructuras turísticas como el tren Maya, profesionalización e innovación dentro del país.

Esto significa un incremento del 53 % en inversiones en el sector respecto al pasado año, constató el secretario Aguinchiga.

Según los últimos datos oficiales, el país azteca registró un 10 % más de llegadas internacionales en la primera mitad de este año en comparación con 2024.

México ofrece gastronomía nombrada patrimonio tangible por la UNESCO, paisajes como las playas en la Riviera Maya y una gran riqueza histórica, según se expone en el pabellón del país.

Mundial 2026

Además de su apuesta por el turismo sostenible que representa el tren Maya, la infraestructura más importante de México que conecta e impulsa el crecimiento económico y turístico del sureste del país, el país se da cita en menos de un año con los amantes del fútbol.

Con una inversión de más de 300 millones de dólares (261 millones de euros) México albergará en 2026 -por tercera vez en su historia- un Mundial de fútbol, que organizará conjuntamente con Estados Unidos y Canadá.

«Tenemos el gran honor de albergar el partido inaugural, en Ciudad de México en el Estadio Azteca, lo cual es un gusto y un orgullo», expresó Aguinchiga además de Guadalajara y Monterrey.

Según estimaciones de la FIFA, se espera que alrededor 5 millones de personas visiten en algún momento el país azteca, en los trece partidos que se jugarán en los diferentes estadios mexicanos.

El objetivo del Gobierno es convertir esto en una oportunidad y que el aficionado conozca México «más allá del fútbol y demostrar al mundo que somos un país digno de visitar, seguro y con una gran diversidad para conocer lo mejor de Latinoamérica.»

«Prolongar su estancia para vivir el mes del mundial en México y no solamente en las ciudades mundialistas, sino en Cancún, en Los Cabos; y que el aficionado pueda disfrutar del resto del mundial en México, con una pasión que no va a olvidar jamás.” concluyó el secretario Aguinchiga.

