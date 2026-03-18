Centroamérica y UE se reúnen en Panamá para impulsar proyectos concretos para la región

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Ciudad de Panamá, 18 mar (EFE).- Más de 200 representantes de los sectores público y privado de Centroamérica y la UE se reunirán este jueves y viernes en Panamá para impulsar proyectos de inversión, financiación y cooperación empresarial para la región en el marco del Acuerdo de Asociación entre ambos bloques.

Se trata del ‘Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible’, organizado por la Unión Europea con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE).

El objetivo de la cita es, según un comunicado, «alinear de manera operativa» el Acuerdo de Asociación UE–Centroamérica firmado en el 2012 y con el pilar comercial vigente desde 2013, con la Estrategia Global Gateway europea, «fortaleciendo una agenda compartida orientada a la transformación productiva, la integración regional y el desarrollo sostenible».

La estrategia Global Gateway, puesta en marcha en 2021, busca movilizar hasta 300.000 millones de euros en inversiones a través de un enfoque de Equipo Europa, que reúne a la UE, sus Estados Miembros y sus instituciones financieras y de desarrollo.

Se centra en inversiones inteligentes en infraestructuras de calidad, en el respeto de las normas sociales y medioambientales más estrictas y en consonancia con los intereses y los valores compartidos por la UE y países socios: estado de Derecho, derechos humanos y normas y estándares internacionales, indicó la UE.

Las discusiones se enfocarán en áreas consideradas prioritarias, como la logística sostenible, los corredores marítimos verdes, la movilidad limpia, los ferrocarriles, la transformación digital y la integración energética regional.

Uno de los espacios centrales será un taller «diseñado específicamente para el sector privado, donde se abordarán de manera práctica el acceso a la financiación europea, entre otras cuestiones.

En cuanto al sector comercial, se hará énfasis en la facilitación del comercio, la diversificación de las exportaciones hacia la Unión Europea y el cumplimiento de estándares de sostenibilidad, incluyendo un taller técnico sobre trazabilidad y cumplimiento del Reglamento Europeo de Deforestación (EUDR por sus siglas en inglés). EFE

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