Centroderecha pacta gobierno en Países Bajos basado en defensa, control asilo y UE fuerte

3 minutos

La Haya, 30 ene (EFE).- Tres partidos de centroderecha en Países Bajos anunciaron este viernes el contenido del acuerdo que establece las bases del futuro gobierno en minoría, en el que se comprometen a aumentar el gasto en defensa, “controlar” el flujo de llegadas de solicitantes de asilo y la búsqueda de “un papel líder y constructivo” en la Unión Europea (UE).

El texto plantea una reducción importante del asilo con un enfoque más restrictivo y coordinado a nivel europeo, y el futuro Ejecutivo neerlandés – con el liberal progresista Rob Jetten como probable primer ministro – quiere “recuperar el control” del sistema migratorio, defendiendo un nuevo modelo internacional que permita que las solicitudes de asilo se presenten y tramiten fuera de Europa.

En materia de seguridad, el acuerdo prevé un aumento histórico del gasto militar hasta el 3,5 % del PIB, una cifra que el Gobierno quiere “anclar por ley” para garantizar estabilidad a largo plazo.

La OTAN seguirá siendo “la piedra angular” de la “seguridad colectiva” en Países Bajos, dice el documento, que subraya la necesidad de reforzar una capacidad europea propia, con más cooperación industrial y compras conjuntas dentro del continente.

El pacto sitúa la Unión Europea en el centro de la estrategia exterior neerlandesa y aboga por una UE “más fuerte y geopolítica”, capaz de actuar con mayor rapidez en defensa, energía y tecnología.

Países Bajos apuesta además por reducir la unanimidad en la toma de decisiones de política exterior y seguridad común dentro del marco de la UE y endurecer los mecanismos contra Estados miembros que, a juicio del futuro Ejecutivo, “socavan activamente” los valores europeos, con Hungría y Eslovaquia como ejemplo.

En el plano transatlántico, Washington es descrito como “el aliado con el que compartimos más intereses”, aunque el acuerdo insiste en reducir dependencias unilaterales en defensa y tecnología, y, dice la coalición de centroderechas, el Gobierno se reserva el derecho de “interpelar de forma creíble” a Estados Unidos.

«Al reducir nuestras dependencias unilaterales y al construir un pilar europeo dentro de la OTAN, podemos interpelar de manera creíble a Estados Unidos y a otras grandes potencias cuando sus actuaciones afecten a nuestros valores fundamentales y a nuestros intereses. Esto requiere inversiones en nuestra propia seguridad, una mejor protección de nuestra innovación (…) y nuevas cooperaciones estratégicas fuera de Europa y de Estados Unidos”, resume.

La economía y la innovación también centran la parte internacional del acuerdo, con una apuesta por los semiconductores, la inteligencia artificial y la autonomía tecnológica.

“La tecnología y la innovación determinan el poder económico y geopolítico del futuro”, señala el acuerdo, que aspira a reforzar la posición neerlandesa en la industria de chips.

Con el pacto cerrado, se abrirá la siguiente fase del proceso: la designación de ministros y secretarios de Estado, algo que los líderes de los partidos no han querido adelantar.

Se espera que el Parlamento neerlandés nombre la próxima semana a un formador del equipo de gobierno, una función que habitualmente recae en el líder del partido mayoritario de la coalición y que en este caso asumiría Jetten, quien también se espera que sea el futuro primer ministro de Países Bajos.

El nuevo gabinete esperar jura ante el rey Guillermo Alejandro el 23 de febrero, aunque solo contará con 66 de los 150 escaños parlamentarios, 10 menos de los necesarios para una mayoría. EFE

