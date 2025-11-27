CEO de consorcio armamentista alemán pide pensar a largo plazo en inversiones en Defensa

2 minutos

Berlín. 27 nov (EFE).- El CEO del consorcio armamentista alemán Rheinmetall, Armin Papperger, pidió este jueves en una videoconferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) en Alemania pensar a largo plazo en las inversiones en Defensa y no sólo teniendo en cuenta las necesidades inmediatas.

«Hay que pensar estratégicamente. Se tiende a pensar operativamente, pero no debemos repetir los errores de los últimos treinta años», dijo Papperger.

Con respecto a la situación de la empresa que dirige, dijo que con los pedidos en carteras tiene llenas las capacidades para los próximos quince años lo que hará necesario aumentar las capacidades de producción, al margen del desarrollo que tengan unas posibles conversaciones de paz en Ucrania.

«Si de la noche a la mañana se acabara la guerra en Ucrania, lo que todos queremos, lo que producimos para Ucrania iría en parte a los depósitos de los países de la OTAN. Parte se quedaría también en Ucrania, puesto que el país seguirá teniendo necesidades de Defensa», subrayó.

Con respecto al tipo de armamento que se necesitará de cara al futuro, le restó importancia al papel de los drones pese a la importancia que estos tienen en la guerra de Ucrania.

«En una guerra entre la OTAN y Rusia, los drones tendrían mucho menos protagonismo. En Ucrania tiene una importancia especial porque se trata de una guerra de posiciones en la que nadie avanza», indicó.

Por otra parte, dijo, en principio los drones son un arma ante la que la defensa no implica mayores complicaciones técnicas.

«Si logramos que la defensa antidrones sea más barata que el uso de drones, estos perderán importancia», afirmó.

Con respecto al tipo de armamento que los países de la OTAN necesitan para el futuro, mencionó misiles de medio y largo alcance, vehículos blindados y artillería. EFE

rz/cph/fpa