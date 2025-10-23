Cepal eleva hasta el 2,4 % la proyección de crecimiento para Latinoamérica en 2025

Santiago de Chile, 23 oct (EFE).- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró este jueves en dos décimas su previsión de crecimiento regional para este año con respecto a la última proyección de abril y elevó su estimación al 2,4 % tras detectar «un entorno internacional menos adverso».

«Este ajuste en las proyecciones refleja un entorno internacional menos adverso que el previsto en abril, pero no altera el diagnóstico de fondo: el impulso externo al crecimiento se ha desacelerado y la región sigue creciendo a un ritmo bajo», alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago.

Para 2026, Cepal mantiene la estimación de crecimiento regional en el 2,3 %. EFE

