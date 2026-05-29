Cepeda: Buscaremos conversaciones con el ELN que fructifiquen, sin «diálogos eternos»

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Bogotá, 29 may (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda afirma que retomará las conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en caso de ganar las elecciones cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo, pero lo hará con el propósito claro de llegar a un acuerdo, no de seguir en «diálogos eternos».

«Vamos de entrada a buscar que el diálogo que lleva ya 30 años con el Ejército de Liberación Nacional fructifique», dice Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, en una entrevista con EFE a tres días de las elecciones para las que parte como favorito, según las encuestas de intención de voto, aunque todo indica que habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

Según el candidato, la búsqueda de la paz con el ELN se hará «sobre la base de un diálogo absolutamente eficiente, no simplemente de seguir en diálogos eternos; aquí tiene que haber hechos». EFE

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