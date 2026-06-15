Cepeda confía en ganar la elección colombiana con «el mejor programa y una causa justa»

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Soledad (Colombia), 14 jun (EFE).- El candidato de la izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, se mostró confiado este domingo, en el cierre de su campaña para la segunda vuelta, en que dentro de una semana el pueblo colombiano le dará la victoria porque tiene «el mejor programa y la causa justa».

Cepeda reunió a una multitud en Soledad, municipio del área metropolitana de Barranquilla, que tradicionalmente vota por la izquierda y es un bastión del Pacto Histórico, partido al que pertenece, al igual que el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien aspira a suceder en el Gobierno.

«Por primera vez en la historia republicana pusimos en el centro las transformaciones sociales: sacamos a millones de la pobreza, avanzamos en la reforma agraria, dignificamos las pensiones y ampliamos la cobertura educativa y en salud», expresó Cepeda en Soledad donde en la primera vuelta, el 31 de mayo dobló en votación a su contendor, el ultraderechista Abelardo De la Espriella.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo en todo el país 10,3 millones de votos (43,78 %) y Cepeda, 9,7 millones (40,98 %), y las encuestas de intención de voto para la elección del próximo domingo muestran nuevamente al ultraderechista en primer lugar.

El cierre de campaña de hoy, denominado «Banderazo de la esperanza», comenzó con una multitud que llegó hasta el Boulevard de los Robles, en Soledad, cantando al unísono «Cepeda, amigo, el pueblo está contigo».

Entre la multitud había mujeres con la cabeza cubierta con pañuelos de diferentes colores, jóvenes con camisetas del Pacto Histórico y ancianos que sostenían pancartas de apoyo que daban un tono multicolor a la concentración.

«Soledad, el Caribe y Colombia no se van a equivocar el próximo 21 de junio», expresó confiado el candidato.

Cepeda terminó su discurso con una invitación a votar el domingo para dar continuidad al Gobierno de Petro.

«Este es el gobierno de la vida, de la paz y de la equidad. No hemos terminado, pero hemos comenzado el cambio profundo que Colombia necesitaba. Por eso continuaremos esta obra histórica con el segundo gobierno progresista», manifestó. EFE

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