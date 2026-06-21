Cepeda dice estar dispuesto al diálogo para buscar un acuerdo nacional en Colombia

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierda Iván Cepeda dijo este domingo, al reconocer el resultado preliminar de las elecciones que le dieron el triunfo por estrecho margen a su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que su sector está dispuesto a dialogar por la unidad del país.

«Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la concertación, siempre y cuando sea respetuosa», dijo Cepeda ente centenares de sus seguidores en Bogotá, donde señaló que se debe «buscar un acuerdo nacional que nos permita resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana». EFE

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