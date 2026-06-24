Cepeda dice que no aceptara que se vulneren libertades en el próximo Gobierno de Colombia

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Bogotá, 24 jun (EFE).- El izquierdista Iván Cepeda, que este miércoles reconoció la victoria en las elecciones presidenciales de Abelardo de la Espriella, aseguró que defenderá la democracia y no aceptará eventuales vulneraciones de las libertades públicas por parte del nuevo Gobierno, que asumirá el próximo 7 de agosto.

«No aceptaremos que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se pretenda tratar a la juventud y a la ciudadanía organizada como enemigos internos», afirmó Cepeda en una declaración pública. EFE

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