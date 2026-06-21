The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Cepeda dice que no permitirá que «retrocedan las conquistas sociales» en Colombia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 21 jun (EFE).- El candidato izquierdista Iván Cepeda afirmó que no permitirá que «retrocedan las conquistas sociales» en Colombia tras reconocer este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia», afirmó Cepeda en un discurso ante centenares de seguidores en Bogotá. EFE

jga/joc/seo

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR