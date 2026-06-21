Cepeda dice que no permitirá que «retrocedan las conquistas sociales» en Colombia

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El candidato izquierdista Iván Cepeda afirmó que no permitirá que «retrocedan las conquistas sociales» en Colombia tras reconocer este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

«No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia», afirmó Cepeda en un discurso ante centenares de seguidores en Bogotá. EFE

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