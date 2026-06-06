Cepeda investigará supuesta compra de votos de campaña ultraderechista e insiste en debate

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Bogotá, 6 jun (EFE).- El candidato presidencial colombiano de izquierdas Iván Cepeda anunció este sábado una investigación a la campaña de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, por supuesta compra de votos y otras irregularidades e insistió en hacer un debate antes de la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio.

«Mi campaña, por múltiples vías, está recibiendo información que vamos a documentar sobre eventualmente manejos financieros irregulares e ilícitos por parte de la campaña del señor De la Espriella», dijo Cepeda en una declaración a la prensa en Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste).

Cepeda, que fue segundo en la primera vuelta del pasado domingo, dijo haber «recibido información sobre una supuesta compra de votos o movimientos de grandes cantidades de dinero para ese efecto en distintos lugares del país» por parte de la campaña de De la Espriella.

El candidato oficialista dijo que se «ha desplegado una campaña sucia» en su contra con el uso de inteligencia artificial, por lo que, por todo eso, iniciará acciones legales contra De la Espriella y su equipo, para lo cual designó al abogado Miguel Ángel del Río.

«Dado que el señor De la Espriella está yendo por el camino sucio de la manipulación de la inteligencia artificial, de las campañas en las redes sociales (…) y también de mover el voto no por el argumento, no con el programa, sino con otros medios, vamos a tomar medidas», recalcó Cepeda, quien no aceptó preguntas de los medios.

Por otra parte, el candidato izquierdista dijo que pedirá a las direcciones de los canales privados RCN y Caracol y a la televisión pública RTVC que organicen un debate entre él y el ultraderechista.

Cepeda insistió en que «el país espera ansiosamente» este encuentro, al que los colombianos tienen «derecho», aunque durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales se negó a debatir con los demás candidatos.

Además, Cepeda pidió a De la Espriella que nombre a dos compromisarios para avanzar en la organización del debate propuesto.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria y llamado ‘el tigre’ por sus seguidores, fue el más votado en la primera vuelta del pasado domingo, con 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, obtuvo 9,7 millones (40,98 %). EFE

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