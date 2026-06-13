Cepeda llama «traidor de la patria» a De la Espriella a nueve días de comicios en Colombia

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Bogotá, 12 jun (EFE).- El candidato presidencial Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, criticó este viernes a su adversario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, a quien llamó «traidor de la patria» en un acto de campaña a nueve días de la segunda vuelta de las elecciones en Colombia.

«De la Espriella a pesar de tener un origen popular, le da vergüenza el pueblo colombiano y le da vergüenza que haya pobres (…) A pesar de que se hace llamar ‘defensor de la patria’, es un apátrida y un traidor de la patria», dijo Cepeda en Bucaramanga, capital del departamento de Santander.

El candidato oficialista justificó su crítica al aspirante del movimiento Defensores de la Patria por comentarios que este ha hecho en el pasado sobre la gastronomía colombiana, entre ellas al ajiaco, un plato típico de Bogotá y el altiplano de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, compuesto por diferentes tipos de papa, pollo, hierbas y mazorca, al que calificó de «potaje carcelario».

«Eso se puede percibir en asuntos muy sencillos, la manera como trata la cocina típica colombiana, los alimentos de nuestra gente. Él ha dicho que son comida para puercos y no tiene ninguna vergüenza en hacerse llamar defensor de la patria, es un traidor de la patria, es una apátrida», afirmó.

Cepeda prosiguió con su crítica a De la Espriella diciendo que «no es cierto, no están firmes por la patria, están con la rodilla en la tierra para los intereses y las potencias extranjeras, son traidores de la patria, eso es lo que son».

La arremetida de Cepeda contra su rival se produce en una campaña marcada por constantes ataques y descalificaciones mutuas que han elevado el tono del debate político después de la primera vuelta el 31 de mayo.

En el mismo acto, Cepeda hizo una defensa del Páramo de Santurbán y reiteró su rechazo al ‘fracking’, al asegurar que un eventual gobierno suyo no permitirá esa técnica de extracción de hidrocarburos ni proyectos que, a su juicio, pongan en riesgo ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas.

Asimismo, prometió reforzar la protección de líderes y organizaciones ambientalistas y aplicar plenamente el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de los defensores del medioambiente.

La campaña presidencial está en la recta final y este domingo concluirá el periodo autorizado para realizar concentraciones y actos en plazas públicas.

A partir de entonces comenzará la veda electoral, durante la cual los candidatos únicamente podrán desarrollar actividades privadas y de menor escala hasta la jornada de votación del 21 de junio. EFE

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