Cepeda reconoce resultado preliminar de elecciones pero dice que impugnarán 33.000 mesas

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda reconoció este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.

«Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana», afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores, tras conocerse el resultado del 99,9 % de las mesas informadas, que le otorgan 12,7 millones de votos (48,70 %), frente a los 12,9 de De la Espriella (49,65 %). EFE

pc/joc/jrh

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