Cepeda reconoce resultado preliminar en Colombia pero dice que impugnarán 33.000 mesas

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Bogotá, 21 jun (EFE).- El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda reconoció este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral en Colombia, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.

«Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana», afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores en Bogotá, tras conocerse el resultado del 99,91 % de las mesas informadas, que le otorgan 12,7 millones de votos (48,70 %), frente a los 12,9 millones de De la Espriella (49,65 %).

El candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que tanto él como su movimiento respetan las reglas democráticas y reconocen el resultado arrojado por el preconteo.

«Lo hemos afirmado: el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato oficial», manifestó.

Sin embargo, informó que los equipos jurídicos y de vigilancia electoral de su campaña ya iniciaron la impugnación de 33.000 mesas en todo el país.

«Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio», señaló.

Cepeda aprovechó su intervención para asegurar que no permitirá que «retrocedan las conquistas sociales» logradas por el actual Gobierno, que concluirá el próximo 7 de agosto.

«No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia», afirmó el candidato de la izquierda.

Cepeda, que es senador, agregó que el sector de izquierdas está dispuesto a dialogar por la unidad del país: «Estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la concertación, siempre y cuando sea respetuosa».

Cepeda también destacó la alta participación registrada en la jornada electoral que alcanzó el 63,57 % y aseguró que una mayor movilización ciudadana constituye «una buena noticia para el país». EFE

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(foto)(vídeo)