Cepeda responde a De la Espriella: «No nos asustan ni sus rugidos ni sus alaridos»

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Bogotá, 22 jun (EFE).- El izquierdista Iván Cepeda aseguró este lunes que no le «asustan ni sus rugidos ni sus alaridos», en respuesta a declaraciones de su rival, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, conocido como el Tigre, ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, mientras avanza el escrutinio oficial de los comicios.

«A nosotros que no nos amenacen», afirmó Cepeda en una declaración ante la prensa, en la que cuestionó el discurso pronunciado la noche del domingo por De la Espriella tras conocerse el resultado preliminar que le dio el triunfo con una ventaja inferior al 1 %.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que el país está dividido en «dos mitades casi idénticas y simétricas» y defendió la necesidad de abrir un diálogo nacional, al tiempo que rechazó lo que consideró mensajes intimidatorios por parte de su rival. EFE

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