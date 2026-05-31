Cepeda vota en Bogotá confiado en poder ganar la Presidencia de Colombia en primera vuelta
Bogotá, 31 may (EFE).- El candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, votó este domingo en Bogotá en las elecciones presidenciales colombianas, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro.
Cepeda, senador, del partido oficialista Pacto Histórico, votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la congresista María José Pizarro. EFE
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