Cerca de 1,8 millones de colombianos salieron de la pobreza en 2025

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Bogotá, 12 jun (EFE).- Al menos 1,8 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria en 2025 luego de que este indicador descendiera al 28 %, frente al 31,8 % registrado en 2024, informó este viernes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

«En 2025, en el total nacional, 14.446.726 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria, mientras que en 2024 esta cifra era igual a 16.237.635 personas. Esto significa que se estiman 1.790.909 personas menos en condición de pobreza monetaria entre los años 2024 y 2025», señala el DANE.

Entre tanto, la pobreza monetaria extrema fue del 9,6 %, lo que equivale a una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente a la registrada en 2024, cuando fue del 11,7 %.

Según el organismo, cerca de un millón de personas salieron de la pobreza extrema en un año, pues la cifra de habitantes en esa condición pasó de 5.971.839 en 2024 a 4.972.388 en 2025.

Los resultados también muestran una reducción de la desigualdad ya que el coeficiente de Gini, que mide la concentración de los ingresos, bajó de 0,551 en 2024 a 0,531 en 2025, una variación que el DANE atribuye a una disminución de la desigualdad en el ingreso de los hogares.

La pobreza monetaria en las cabeceras municipales pasó del 28,6 % al 24,6 %, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas disminuyó del 42,5 % al 39,5 %, aunque estos territorios siguen registrando niveles de pobreza 1,6 veces superiores a los de las ciudades.

Tras conocerse las cifras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró los resultados y aseguró en la red social X que, con los datos oficiales del DANE, su Gobierno ha logrado sacar de la pobreza monetaria a cuatro millones de personas desde que asumió el poder en agosto de 2022.

«He logrado a 31 de diciembre del 2025, con los datos oficiales del DANE, y sin que aún hubiéramos decretado el salario vital, sacar cuatro millones de personas de la pobreza monetaria desde el día que nos dejó (el expresidente Iván) Duque», manifestó el mandatario.

Petro agregó que «cuatro millones de personas, que se volverán cinco millones el 6 de agosto de 2026 cuando me despida de ustedes», y destacó además que un millón de personas salieron de la pobreza extrema durante su administración.

«Este es mi logro y me enorgullezco. Es el porcentaje de pobreza monetaria y pobreza extrema más baja de todo el siglo XXI», afirmó el jefe de Estado, quien sostuvo además que la reducción de la pobreza y de la desigualdad contribuirá a consolidar la paz en el país. EFE

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