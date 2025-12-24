Cerca de 2.000 policías custodiarán los festejos de Nochebuena en la capital de Paraguay

Asunción, 24 dic (EFE).- Cerca de 2.000 integrantes de la Policía Nacional de Paraguay fueron desplegados este miércoles en Asunción, la capital del país, como parte de un operativo para prevenir eventuales «desmanes» o «hechos punibles» durante la celebración de la Nochebuena, informó el director de esa institución en la ciudad, comisario Juan Agüero.

Durante una entrevista con el medio local Mega TV, Agüero apuntó que la mayoría de los uniformados ejercen labores de patrullaje desde primeras horas de hoy en el Mercado 4, unos de los más populares de Asunción, y donde se ubican numerosos comercios, así como algunas casas de cambio e instituciones financieras.

«Damos cobertura 100 % a esos lugares», dijo el funcionario, al tiempo que también garantizó la vigilancia durante todo el día en la calle Palma, una de las más concurridas del centro de la capital paraguaya.

Agüero apuntó que «el consumo de bebidas alcohólicas es el mayor detonante» de incidentes de seguridad en Asunción, una ciudad de poco más de 464.000 habitantes, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De igual forma, el comisario destacó la incorporación de 700 nuevos oficiales al cuerpo de Policía de Asunción, y aclaró que esta Nochebuena patrullarán acompañados de funcionarios con experiencia.

«No van solos, van en binomio», aseveró sobre la jornada que cumplirán los noveles policías.

La semana pasada, cerca de 5.000 suboficiales de policía se graduaron en una ceremonia que reunió a unos 28.000 asistentes en el mítico estadio de fútbol Defensores del Chaco.

En el acto, que encabezó el presidente Santiago Peña junto a su esposa, Leticia Ocampos, el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, el mandatario dijo que el año pasado recibieron «a otros 5.000 oficiales» e indicó que en 2026 darán «la bienvenida a 5.000 más».EFE

