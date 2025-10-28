Cerca de 240.000 clientes sin luz en Jamaica por las fuertes lluvias del huracán Melissa

3 minutos

San Juan, 28 oct (EFE).- Cerca de 240.000 jamaicanos, alrededor del 35 % de los clientes, se encuentran sin servicio de energía eléctrica tras el impacto del huracán Melissa, de categoría 5, que tocó tierra en Parottee, en Saint Elizabeth, informó este martes la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en sus siglas en inglés).

El presidente y director ejecutivo de la JPS, Hugh Grant, detalló que en los municipios de Saint Elizabeth, Manchester, Hanover y Saint James se notificaron la mayor parte de los casos de clientes sin servicio eléctrico.

Grant señaló que aproximadamente el 75 % de los clientes de estos distritos está sin electricidad debido al impacto de Melissa.

El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, llegó a Jamaica a las 11:00 hora local (16:00 GMT) con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

«Seguimos respondiendo y trabajando sin descanso para restablecer el servicio a nuestros clientes de forma segura y oportuna», explicó Grant en una rueda de prensa celebrada en el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC, en sus siglas en inglés), en New Kingston.

Por otro lado, el número de personas en los refugios ha aumentado a casi 6.000, según Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres.

Las autoridades reportaron que están recibiendo llamadas de personas en Saint Elizabeth que necesitan transporte para llegar hasta los refugios.

El Gobierno prevé que más de 50.000 personas serán desplazadas debido al impacto de Melissa.

«No es momento de ser valientes. No apuesten contra Melissa, es una apuesta que no podemos ganar», resaltó McKenzie.

En este contexto, el director principal del Servicio Meteorológico, Evan Thompson, instó a la población civil a extremar las precauciones al salir al exterior.

Melissa entró en Jamaica cerca de la localidad de Black River, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

El huracán se desplaza a unos 7 kilómetros por hora en dirección nornoreste, lo que podría empeorar la devastación que ocasione en tierra.

Melissa generará lluvias acumuladas de entre 38 y 76 centímetros sobre la isla, con máximos de hasta 1 metro, lo que provocará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra generalizados, según el NHC. EFE

ea/acm