The Swiss voice in the world since 1935

Cerca de 60 municipios en riesgo máximo de incendio en Portugal

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lisboa, 26 ago (EFE).- Cerca de sesenta municipios se encuentran en riesgo «máximo» de incendio este martes en las regiones Centro y Norte de Portugal, varios de ellos fronterizos con las regiones españolas de Galicia, Castilla y León y Extremadura, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Los concejos que registran un riesgo «muy elevado» rondan los noventa, también en el Norte y Centro del país, así como en el sur.

Estas alertas se emiten cuando prosigue en Portugal el combate a los incendios rurales, que en lo que va de año han consumido 270.763 hectáreas, según las estimaciones del sistema europeo Copernicus.

La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa indicó que este martes hay desplegados 1.022 efectivos, 318 vehículos y un medio aéreo, que combaten 29 incendios rurales en el territorio peninsular de Portugal. Están controlados o en fase de brasas todos los fuegos de grandes dimensiones.

Esta jornada hay un incendio rural activo en el municipio de Vila Real que mantiene en el terreno a 72 bomberos, 20 vehículos y un medio aéreo.

Por otro lado, el fuego que se originó el 13 de agosto en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra) y que se encuentra en fase de «conclusión», es decir, que ya está extinto y bajo vigilancia, moviliza hoy a 504 efectivos y 167 medios terrestres. EFE

cch/nam

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR