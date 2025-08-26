Cerca de 60 municipios en riesgo máximo de incendio en Portugal
Lisboa, 26 ago (EFE).- Cerca de sesenta municipios se encuentran en riesgo «máximo» de incendio este martes en las regiones Centro y Norte de Portugal, varios de ellos fronterizos con las regiones españolas de Galicia, Castilla y León y Extremadura, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).
Los concejos que registran un riesgo «muy elevado» rondan los noventa, también en el Norte y Centro del país, así como en el sur.
Estas alertas se emiten cuando prosigue en Portugal el combate a los incendios rurales, que en lo que va de año han consumido 270.763 hectáreas, según las estimaciones del sistema europeo Copernicus.
La Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa indicó que este martes hay desplegados 1.022 efectivos, 318 vehículos y un medio aéreo, que combaten 29 incendios rurales en el territorio peninsular de Portugal. Están controlados o en fase de brasas todos los fuegos de grandes dimensiones.
Esta jornada hay un incendio rural activo en el municipio de Vila Real que mantiene en el terreno a 72 bomberos, 20 vehículos y un medio aéreo.
Por otro lado, el fuego que se originó el 13 de agosto en el municipio de Arganil (distrito de Coimbra) y que se encuentra en fase de «conclusión», es decir, que ya está extinto y bajo vigilancia, moviliza hoy a 504 efectivos y 167 medios terrestres. EFE
