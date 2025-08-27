The Swiss voice in the world since 1935

Cerca de 70 inculpados en Londres por manifestarse en apoyo de una organización propalestina prohibida

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Un total de 67 personas fueron inculpadas en Reino Unido por haber manifestado en apoyo a Palestine Action, una organización prohibida y clasificada como «terrorista», anunció la policía londinense el martes.

Palestine Action fue incluida en julio a la lista de organizaciones consideradas «terroristas» en el Reino Unido, tras actos de vandalismo perpetrados por sus activistas, especialmente en una base de la fuerza aérea.

Los imputados comparecerán ante los tribunales en octubre y se enfrentan a una pena máxima de seis meses de prisión si son declarados culpables, precisó la policía de la capital británica.

Más de 700 personas han sido detenidas, principalmente durante manifestaciones, desde que el grupo fue declarado ilegal en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.

El gobierno británico afirma que los simpatizantes «desconocen la verdadera naturaleza» de Palestine Action. 

«No es una organización no violenta», aseguró recientemente la ministra del Interior Yvette Cooper, declarando disponer de «informaciones preocupantes» sobre sus proyectos.

El grupo se presenta como una «red de acción directa» destinada a denunciar «la complicidad británica» con el Estado de Israel, especialmente en la venta de armas.

pdh/mm/meb/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR