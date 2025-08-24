The Swiss voice in the world since 1935

Cerca de 70 municipios en Portugal están en riesgo «máximo» de incendio

Lisboa, 24 ago (EFE).- Cerca de 70 municipios en Portugal se encuentran este domingo en riesgo «máximo» de incendio, concentrados mayoritariamente en las regiones Norte y Centro y varios de ellos junto a la frontera con España, indicó el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA).

Estas regiones abarcan distritos como Bragança, Guarda, Castelo Branco y Viseu.

La entidad precisó en su web que otros 90 concejos están en riesgo «muy elevado» por la misma razón, pero en este caso también se registra la alerta para algunos puntos del Algarve (sur de Portugal).

Su previsión meteorológica para esta jornada es de cielo «nublado o limpio, con más nubosidad en el litoral Centro y en la Costa Vicentina hasta el inicio de la mañana» y una «pequeña subida» de la temperatura, principalmente en las regiones Norte y Centro.

El IPMA, que también publica las temperaturas de las capitales de los distritos, espera para este domingo que las máximas ronden entre los 25 y 36 grados centígrados, siendo Castelo Branco donde se espera más calor.

Las mínimas estarán entre los 15 y 21 grados centígrados. EFE

