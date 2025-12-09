Cerca de 70 periodistas murieron este año en el mundo, casi la mitad en Gaza, alerta RSF

En total 67 periodistas fueron asesinados en el mundo este año, casi la mitad de ellos en Gaza y nueve en México, la mayoría a manos de los ejércitos o del crimen organizado, advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su informe de 2025 publicado el martes.

«Las acciones letales de los ejércitos –regulares o no– y del crimen organizado han vuelto a propulsar los asesinatos de periodistas», lamentó la organización de defensa de la libertad de prensa en su balance anual, que abarca del 1 de diciembre de 2024 al 1 de diciembre de 2025.

En 2023, RSF dio cuenta de 49 reporteros asesinados, una de las cifras más bajas en las últimas dos décadas. Pero la guerra de Israel en la Franja de Gaza, desencadenada por los ataques sin precedentes de Hamás del 7 de octubre de 2023, llevaron este balance a 66 decesos en 2024 y 67 en 2025.

De estos 67, al menos 29 trabajadores de medios, todos palestinos, murieron en estos últimos 12 meses en Gaza «por ejercer su profesión». El ejército israelí es «el enemigo número uno de los periodistas», fustiga la organización.

«A eso conduce el odio hacia los periodistas, a eso conduce la impunidad», dijo a AFP la directora editorial de RSF, Anne Bocandé.

Aunque, en las zonas de conflicto, los reporteros tienen que estar protegidos como los civiles, el ejército israelí ha sido acusado en múltiples ocasiones de atacarlos deliberadamente, y es objeto de denuncias por crímenes de guerra por esa causa.

Israel responde que atacaba al movimiento islamista Hamás, considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

Bocandé denuncia la tendencia a «denigrar» a los periodistas para «justificar los crímenes».

«No se trata de balas perdidas. Es realmente un ataque dirigido a periodistas porque informan al mundo sobre lo que sucede en esos lugares», explica.

– México y el crimen organizado –

En México, nueve profesionales de la prensa fueron asesinados en 2025, lo que hace de este año el más mortífero de los últimos tres en el país latinoamericano, según la oenegé. Y eso «a pesar de los compromisos» que adquirió la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, en el poder desde 2024.

Las víctimas «cubrían la actualidad local, denunciaban al crimen organizado o sus vínculos con la política y habían recibido amenazas de muerte explícitas», precisa la organización. Uno de ellos, Cayetano de Jesús Guerrero, incluso estaba bajo la protección del Estado.

Entre los que RSF califica como «depredadores de la prensa», figura el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), «la organización criminal más violenta» de México. En 2025, tres periodistas fueron asesinados en las zonas donde opera ese grupo, mientras cubrían temas relacionados con el narcotráfico, la seguridad pública o la corrupción local, detalla la organización.

Sudán, con cuatro periodistas fallecidos, y Ucrania, con tres, son los otros países más letales del mundo, según RSF.

«Hoy hay un verdadero desafío en que los gobiernos vuelvan a comprometerse con la cuestión de la protección de los periodistas y no los conviertan, por el contrario, en objetivos», añade.

RSF también informa de 503 periodistas detenidos hasta la fecha en 47 países del mundo (121 en China, 48 en Rusia, 47 en Birmania), 135 periodistas desaparecidos, algunos desde hace más de 30 años, y 20 periodistas secuestrados, principalmente en Siria y Yemen.

La organización menciona el exilio forzoso de los profesionales de la prensa en ciertos países, debido a las guerras o a las políticas represivas en su contra.

En El Salvador, por ejemplo, «la ola represiva» que azota el país desde mayo de 2025 condena a los periodistas salvadoreños a huir: al menos 53 se han visto abocados al exilio entre enero y octubre de este año, advierte.

