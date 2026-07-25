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Cerca de 98.000 hectáreas ardieron hasta la fecha en Francia este año, un récord histórico

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París, 25 jul (EFE).- Cerca de 98.000 hectáreas han ardido este año en Francia en incendios forestales, lo que supone «un récord histórico», según transmitió este sábado el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, que resaltó la especial preocupación por el fuego en Gironda (suroeste), a unos 30 kilómetros de Burdeos.

«Hasta la fecha, se ha registrado una superficie quemada cercana a 98.000 hectáreas, debido al avance del incendio en Gironda, lo que supone un récord histórico», detalló el ministro en una comparecencia de prensa.

También apuntó que los alrededor de 167.000 evacuados del incendio de Gironda, que se originó en la turística bahía de Arcachón, y los 30.000 en el vecino departamento de Las Landas por el fuego en la zona de Biscarrosse conforman probablemente la mayor operación de este tipo de la historia en Francia por los incendios forestales. EFE

ngp/cat/mb

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