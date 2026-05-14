Cerca de cien muertos por tormentas y relámpagos en India

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Intensas tormentas que acarrearon vendavales, relámpagos, lluvia y granizo provocaron la muerte de al menos 89 personas en Uttar Pradesh, el estado más poblado de India, afirmó el jueves una agencia gubernamental.

Este estado en el norte de India, que cuenta con más de 240 millones de habitantes, suele verse golpeado por violentas tormentas en los meses de verano, antes de la temporada de las lluvias del monzón.

«Debido a las condiciones meteorológicas adversas del 13 de mayo, se recibieron informes de 89 víctimas mortales y 53 heridos», indicó la oficina del Comisionado de Ayuda Humanitaria en un comunicado.

La oficina meteorológica de India advertió en los últimos años de un aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas tormentas eléctricas y rayos, que los expertos relacionan con la subida de temperaturas y los cambios en los patrones climáticos.

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