Cerca de un centenar de heridos en Taiwán tras el paso del debilitado tifón Fung-wong

Taipéi, 13 nov (EFE).- Cerca de un centenar de personas resultaron heridas en Taiwán tras el paso del tifón Fung-wong, que tocó tierra en el sur de la isla en la noche del miércoles como una «tormenta tropical» y posteriormente se debilitó hasta quedar clasificado como «depresión tropical».

El temporal tocó tierra en el municipio de Hengchun, en el condado sureño de Pingtung, alrededor de las 19:40 horas (11:40 GMT) del miércoles con vientos cercanos a los 65 kilómetros por hora, según la Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán, que poco después levantó las alertas marítimas y terrestres por tifón.

El organismo advirtió de que los efectos combinados de Fung-wong y los vientos del noreste aún podrían dejar abundantes precipitaciones en el norte de la isla, y este jueves emitió alertas por «lluvias torrenciales» -el segundo mayor nivel de aviso- para puntos de Keelung y Nuevo Taipéi.

En su reunión matutina, el Comando Central de Operaciones de Emergencia (CEOC) informó de que la tormenta provocó 489 incidentes de diversa consideración en todo el territorio insular y dejó un total de 95 heridos.

El CEOC registró además 121 casos de inundaciones, de los cuales dos aún no han retrocedido, ambos en zonas agrícolas del condado oriental de Yilan, la región más afectada por las precipitaciones.

Durante el pasado fin de semana, Fung-wong azotó con fuerza Filipinas, dejando a su paso lluvias torrenciales e inundaciones severas que provocaron al menos 27 muertos y 3,6 millones de personas afectadas. EFE

