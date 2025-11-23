Cereceda y Ambrocio logran primer oro y plata para Perú en la maratón de los Bolivarianos

Lima, 23 nov (EFE).- Los peruanos Ferdinand Cereceda y Ulises Ambrocio lograron el oro y plata en la maratón disputada este domingo que inauguró los vigésimos Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 y donde el ecuatoriano Fernando Moreno Tapia consiguió el bronce.

Cereceda consiguió cruzar la meta con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 38 segundos, Ambrocio le siguió de cerca con un tiempo de 2 horas, 16 minutos y 41 segundos y Moreno Tapia hizo los 42 kilómetros en 2 horas, 18 minutos y 17 segundos.

El bolivariano Gualberto Castro Gallego fue cuarto con una marca de 2 horas, 32 minutos y 23 segundos.

La maratón comenzó a las 05.50 hora local (10.50 hora GMT) en la Plaza Mayor de Lima, en el corazón del centro histórico, y tras recorrer varios distritos, llegó a Barranco, y los atletas dieron media vuelta para cruzar la meta en el punto de salida.

El presidente interino de Perú, José Jerí, dio la partida a la maratón desde la Plaza Mayor, junto a otras autoridades deportivas.

Comienza de la mejor forma la competición deportiva para el país anfitrión, que este sábado dio la bienvenida a las delegaciones en la inauguración de los Juegos Bolivarianos, que se realizó en la histórica Fortaleza del Real Felipe, en la provincia portuaria de El Callao, ubicada junto a Lima.

Los Bolivarianos se disputarán en la capital y en la ciudad andina de Ayacucho hasta el 7 de diciembre y participarán 4.500 atletas de 17 países. EFE

