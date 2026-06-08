Cerrada elección presidencial en Perú aún con resultado incierto

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Los resultados de la elección presidencial de Perú eran inciertos en la noche del domingo, con la derechista Keiko Fujimori y su rival de izquierda en empate o levemente adelante, según datos oficiales y de encuestadoras.

Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Roberto Sánchez, heredero político de exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.

Fujimori obtiene un 52,7% contra 47,3% de Sánchez, con la mitad de las actas electorales escrutadas, insuficientes aún para una tendencia irreversible.

Pero una muestra de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas Ipsos y Datum dan arriba a Sánchez por menos de un punto, en empate técnico.

Muchos votantes dijeron esperar que las elecciones pongan fin a una década de turbulencia política en la que han tenido ocho presidentes y la imparable criminalidad que azota al país andino.

En esta polarizada elección, Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó a Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó este domingo en la cárcel.

La jornada de votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril, plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.

«El resultado expresa la división del país, pero al mismo tiempo revela que no hay actores políticos hegemónicos», dijo a AFP el politólogo Paulo Vilca. El ganador «tendrá a la mitad del país en contra», agregó.

– «Débil legitimidad» –

Bajo la palabra «orden», Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».

«Voté por Keiko porque representa estabilidad», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.

Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.

«Necesitamos un cambio. Es importante el equilibrio de poderes», afirmó Juan Salas, comerciante de 32 años.

El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene gran influencia- que derriba presidentes.

Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, aunque vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.

El futuro presidente «tendrá una débil legitimidad» y, sin mayoría legislativa, el reto será «construir una coalición para gobernar», agregó Vilca.

El ganador sustituirá, a partir del 28 de julio, al mandatario interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

– Extorsiones, lo más crítico –

Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.

«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.

Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.

Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.

Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a ser de 23 por cada 100.000 habitantes.

El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con crecimiento del PIB de 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.

Fujimori defiende propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.

Sánchez ofreció alzas salariales y trató de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del estratégico banco central.

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