Cerrado Gold comprará propiedades para expandir su mina de oro en Argentina

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Buenos Aires, 26 may (EFE).- La minera canadiense Cerrado Gold comprará a una subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver propiedades adyacentes a su mina de oro Don Nicolás, en la sureña provincia argentina de Santa Cruz.

Según informó este martes Cerrado Gold en un comunicado, firmó con una subsidiaria de Pan American Silver un acuerdo vinculante para comprarle las denominadas propiedades Falcon, vecinas a Don Nicolás.

Con esta operación, Cerrado Gold busca extender las operaciones de Don Nicolás.

Según Cerrado Gold, Falcon, con una superficie de 20.026 hectáreas, tiene un potencial de 150.000 a 200.000 onzas de oro, que se buscará confirmar a través de un plan de exploración que se pondrá en marcha de forma inmediata.

«Estas propiedades albergan mineralización adicional muy cerca de nuestras operaciones actuales y, más allá de Falcon, vemos la oportunidad de aprovechar nuestra infraestructura instalada para impulsar la consolidación regional del área, mejorar y extender la vida útil de nuestras operaciones», señaló el director ejecutivo y presidente de Cerrado Gold, Mark Brennan.

La mina Don Nicolás, que cubre un área de 333.400 hectáreas, es propiedad al 100 % de Cerrado Gold y está ubicada en el macizo del Deseado, una región con intensa actividad de exploración minera. EFE

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