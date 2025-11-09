Cerro Porteño empata con Trinidense y mantiene el liderato del Torneo Clausura de Paraguay

2 minutos

Asunción, 9 oct (EFE).- Cerro Porteño empató sin goles este domingo ante Sportivo Trinidense y se mantuvo como único líder en un partido por la vigésima jornada del Torneo Clausura de Paraguay, a falta de dos fechas para que termine la competencia.

El Ciclón de Barrio Obrero no pudo superar al Triki en el estadio La Huerta de Asunción y sumó 40 puntos, uno menos que su escolta, Guaraní, que tiene 39.

El equipo dirigido por el uruguayo Jorge Bava perdió la oportunidad de alejarse en la cima de su principal contendor, que esta jornada cayó por 2-1 ante Libertad.

Guaraní, comandado por el argentino Víctor Bernay, decepcionó a su hinchada al encadenar su tercera derrota de manera consecutiva, luego de haber liderado el torneo local gran parte de la temporada.

El que abrió la cuenta a favor del conjunto Aborigen fue el mediocampista Agustín Manzur con un penal, pero el Gumarelo, noveno de la competencia con 23 enteros, sorprendió con tantos del delantero Hugo Fernández y del defensor Robert Rojas.

En tercer puesto quedó Trinidense con 31 unidades.

El sábado se enfrentaron General Caballero y Olimpia en un duelo que terminó igualado por 1-1 De este modo, el Decano se estancó con 22 puntos en la décima casilla y General Caballero en la octava, con 24.

La jornada inició con una victoria por 3-2 de Sportivo Luqueño, séptimo de la tabla, ante Deportivo Recoleta, que marcha sexto.

El lunes está pactado el partido de 2 de Mayo, parcialmente cuarto, ante Sportivo Ameliano y otro encuentro entre Nacional y Atlético Tembetary para cerrar la ronda 20 del torneo local. EFE

