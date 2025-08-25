Cerro Porteño pierde el invicto y Olimpia al tercer entrenador

Asunción, 24 ago (EFE).- El líder del torneo Clausura Paraguayo, Cerro Porteño, cayó este domingo en casa por 1-3 y perdió su invicto ante Sportivo Trinidense, mientras que el entrenador argentino Ramón Díaz renunció al banquillo de Olimpia tras perder por 2-0 ante General Caballero JML en la novena jornada del Clausura.

El Ciclón, a cargo del entrenador argentino Diego Martínez, abrió el marcador por medio de Fernando Carrizo, pero el equipo del técnico paraguayo José Arrúa logró dar vuelta a la situación y se impuso los tantos de Fernando Romero, Ronaldo Báez y Joel Román.

El líder se mantuvo con veinte unidades al frente del certamen y con su victoria el Trinidense subió a la segunda posición con 17 puntos.

En el segundo duelo resonante, Olimpia fue derrotado por 2-0 en su visita al General Caballero JML, lo que precipitó la renuncia de Díaz tras una campaña que duró un mes y diez días.

El General Caballero, de la ciudad Juan León Mallorquín, se alzó con la victoria con goles de Miller Mareco y Clementino González.

Es la tercera renuncia en el Rey de Copas que este año, además, estuvo bajo la conducción de los también argentinos Fabián Bustos y Martín Palermo.

El Olimpia ha quedado en la novena posición con nueve unidades, a once del líder. En tanto que el General Caballero JML, manejado por el paraguayo Humberto Ovelar, está en el séptimo puesto.

El 2 de Mayo igualó este sábado 1-1 en la casa de Sportivo Ameliano. Fernando Cáceres puso en ventaja al equipo local y Estivel Moreira firmó el empate.

Sportivo Luqueño y Deportivo Recoleta empataron 0-0 el sábado.

Nacional, que es tercero, cedió el viernes un 1-1 en casa ante Atlético Tembetary, que yace en el fondo de la clasificación, ahora con dos unidades.

En la primera mitad, Hugo Benítez abrió el marcador para el Nacional, que casi al filo del partido igualó Estiven Pérez.

La novena fecha se cerrará el lunes con el partido entre Libertad y Guaraní. EFE

