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Cesada la primera ministra de Perú la víspera de someterse a la confianza del Congreso

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Lima, 17 mar (EFE).- El presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, cesó este martes a la primera ministra, Denisse Miralles, un día antes de que acudiera al Parlamento para pedir el voto de confianza de su Consejo de Ministros, y frente al anuncio de varios partidos de votar en contra.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la Presidencia de Perú agradeció a Miralles «por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros, en un contexto importante para el país», y le deseó éxitos en su carrera profesional y sus futuros desafíos.

A menos de un mes de las elecciones generales, Miralles iba a presentarse este miércoles ante el Parlamento para exponer el programa del Gobierno de transición y buscar así la aprobación del Legislativo, pero esta semana, comenzaron a sonar con fuerza rumores de que no contaba con los apoyos necesarios en el hemiciclo. EFE

pbc/fgg/lss

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