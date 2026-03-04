Chacarra se estrena en el PGA Tour en Puerto Rico tras su parón para cuidar su mente

2 minutos

Madrid, 4 mar (EFE).- El golfista español Eugenio López-Chacarra disputará este jueves en Puerto Rico su primer torneo del PGA Tour, el circuito estadounidense, desde que se hizo profesional, en su reaparición después de que decidiera hacer un parón para cuidar su salud mental hace casi un mes.

López-Chacarra, de 25 años y 142 en la clasificación mundial, participó en algunas pruebas del PGA Tour cuando era amateur, pero aún no lo había hecho en un torneo regular desde que dio el salto al profesionalismo en 2022.

«Es un sueño hecho realidad. Es un tour que vi de niño y soñé con jugar desde pequeño, así que estoy muy emocionado y agradecido por la oportunidad que me brinda el PGA y el torneo de Puerto Rico», afirmó el jugador madrileño en un encuentro con la prensa en la víspera del comienzo del campeonato, donde participa gracias a la invitación de un patrocinador.

Además de su estreno en el circuito más prestigioso del mundo, la presencia de López-Chacarra en Puerto Rico supone su regreso a la competición tras su anuncio el pasado 10 de febrero de que hacía un alto para cuidar su salud mental.

«Tuve un par de semanas de preparación excelentes y siento que, cuando estoy sano y feliz, tengo la oportunidad de ganar en cada circuito (…) Me preparé de maravilla. Siento que mi juego está en su mejor nivel para estar listo para competir y espero tener una buena semana. El golf cambia muy rápido de una semana a otra», explicó el golfista español en relación con su estado anímico.

Nada más hacerse profesional, López-Chacarra se unió a LIV, la liga financiada por Arabia Saudí, donde conquistó en 2022 su primer título, con un premio de cinco millones de dólares (unos 4,3 millones de euros), el mayor de un español en la historia del golf hasta entonces.

Abandonó LIV a finales de 2024 y regresó al DP World Tour, el circuito europeo, donde ganó hace un año el torneo de la India.

López-Chacarra subrayó que su objetivo es conseguir la tarjeta del tour estadounidense: «Si sigo así, algún día estaré en el PGA Tour. No sé si será después del domingo, en un par de meses o en un par de años, pero el objetivo es estar aquí algún día». EFE

cpg/jpd