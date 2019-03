En Francia, cada vez más voces se alzan para pedir que la policía deje de usar los LBD40 contra los chalecos amarillos.

Decenas de ‘chalecos amarillos’ han resultado heridos con “lanzadores de balas de defensa”, conocidos como LBD 40, que son fabricados en Suiza. La armería B&T se defiende: Francia no utiliza las municiones correctas.

“Allo@Place Beauvau, es para realizar una denuncia”. Es el hilo de Twitter que abrió en diciembre David DufresneEnlace externo. Periodista y escritor francés, profesor de la Academia de Periodismo y Medios de la Universidad de Neuchâtel, David Dufresne está documentando los casos de violencia provocados por la policía desde que inició la crisis de los llamados ‘chalecos amarillos’. Las cifras provisionales: 350. “Contabilizo los casos de heridos, pero también aquellos en donde hubo falta de deontología. Hay una centena de heridos graves”, indica el periodista.



“Algunos policías dicen en broma que los LBD 40 no causan más daño que un servicio de Roger Federer” David Dufresne, periodista y escritor francés Fin de la cita

Personas tuertas, cráneos fracturados, manos mutiladas, etcétera. La cuenta de Twitter de David Dufresne no está aconsejada para los espíritus sensibles. De los 100 heridos graves, 80 lo fueron por el impacto de los LBD 40, famosos “lanzadores de balas de defensa” fabricados en Suiza por Brügger & ThometEnlace externo (B&T). “Algunos policías dicen en broma que los LBD 40 no causan más daño que un servicio de Roger Federer”, dice Davis Dufresne. “La única diferencia es que estas balas se arrojan a 300 kilómetros por hora y no a 200, y son mucho más pequeñas, con lo que pueden penetrar violentamente en los órganos humanos”.

Hace unos días, el ministro del Interior, Christophe Castaner, anunció que los agentes que utilicen LBD 40 comenzarán a estar equipados con cámaras. Una decisión que “responde a la doble exigencia de transparencia y ejemplaridad que le debemos a los franceses”, expresó. Según Castaner, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) investiga 81 casos por violencia policial, 4 de ellos de personas que fueron gravemente heridas en un ojo.

¿Arma poco adaptada?

“El ministro reconoce parcialmente, por fin, la violencia policial que estuvo negado durante dos meses”, destaca David Dufresne. Para el periodista, los LBD 40 son “un arma con un nivel de precisión muy suizo, pero que no fue hecha para mantener el orden”. A su juicio, resulta eficaz en el marco de operaciones contra criminales, pero no cuando hay que enfrentarse a manifestantes, aunque estos se encuentren con los ánimos exaltados.

“Quien dice mantenimiento del orden dice muchedumbre y, como consecuencia, movimiento. Los LBD 40 deben ser apuntados correctamente (siempre debajo del rostro), lo que frecuentemente es imposible en estas condiciones”. De hecho, añade el periodista, “grandes estados europeos como el Reino Unido o Alemania no los utilizan durante las manifestaciones”.

La culpa es de las municiones

Los LBD 40 “fueron concebidos para mantener el orden”, asegura un portavoz de B&T, con sede en Thun (cantón de Berna). Los que acusan a los LBD 40 afirman falsamente que las municiones utilizadas, consideradas como peligrosas o impropias, fueron fabricadas y entregadas por B&T. No es así. Francia las adquirió con el proveedor francés Alsetex. “No podemos juzgar el peligro potencial de las municiones usadas en Francia. Y debe destacarse que las municiones o balas usadas son sustanciales en los efectos y la precisión que se logra”.

"Si el sistema se utiliza adecuadamente, solo hay el riesgo de alguna herida leve"

Portavoz de B&T Fin de la cita

B&T añade que las policías cantonales suizas “han evaluado el riesgo potencial de nuestros cartuchos SIR y los usan. Cuando el sistema se utiliza adecuadamente, solo puede esperarse el riesgo de alguna herida leve”.

¿Qué explica que un cliente (en Francia) haya preferido municiones de otro lugar? B&T declina responder y afirma que desconoce las municiones que fabrican los competidores franceses.

Moratoria solicitada

En los años 90, la policía francesa decidió equiparse con armas “no letales” para las operaciones destinadas a preservar el orden. Y utiliza, sobre todo, armas de mano para disturbios (conocidas como ‘flashball’) que produce en Francia el fabricante de fusiles de caza Verney-Carron. Imprecisas, pero poderosas, las ‘flashball’ fueron remplazadas en 2009 por los LBD 40 de B&T.

“A fuerza de hablar de ‘armas no letales’, ‘subletales’ o de ‘letalidad atenuada’, uno termina por creer que no hacen daño y esto tiende a desinhibir a los tiradores”, se queja David Dufresne.

El defensor de derechos Jacques Tourbon solicitó una moratoria para el uso de los LBD40 por parte de la policía. “Si nos quitan los LBD, solo tendremos nuestros escudos y matracas, y mañana habrá brazos rotos si las personas entran en contacto”, dijo Éric Marrocq, responsable del sindicato policial Alliance, al periódico Sud-Ouest. Y añade que son los provocadores los que van a enfrentarse y golpear a los policías, y no a la inversa.

Tres meses de ‘chalecos amarillos’ 18 de octubre del 2018. En un vídeo de Facebook, una desconocida, Jacline Mouraud, interpela al “Señor Macron” denunciado el “acorralamiento del que son objeto los conductores”. Una petición para “bajar el precio de la gasolina”Enlace externo , lanzada por otra desconocida, Priscillia Ludosky, fue todo un éxito en Internet. 17 noviembre : La primera jornada de bloqueo de carreterasEnlace externo reunió a casi 290 000 manifestantes en Francia que enarbolaban un chaleco amarillo fluorescente. 1 de diciembre: El tercer sábado de movilizaciones dio lugar a múltiples manifestaciones de violencia, sobre todo en ParísEnlace externo, con lo que el Arco del Triunfo y otros exclusivos barrios fueron testigos de escenas de guerrilla urbana. 10 de diciembre : El presidente Emmanuel Macron anunció un alza de 100 euros mensualesEnlace externo para los trabajadores que cobran el equivalente al salario mínimo -con cargo al Estado- y derecho a horas extras “sin cobro de impuestos u otras cargas”. El costo total de las medidas que ha anunciado el Ejecutivo desde el inicio del movimiento suma 10 000 millones de euros. 19 de enero del 2019: El “acto número 10” de los chalecos amarillos reunió a 84 000 personas en toda Francia, una movilización idéntica a la de la semana precedente, pero con un nivel de violencia menor. Fin del recuadro



Traducción del francés: Andrea Ornelas

