Chad condena a ocho años de cárcel a ocho líderes opositores por cargos de insurreción

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Nairobi, 8 may (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Yamena, en Chad, condenó este viernes a ocho líderes del Grupo de Concertación de Actores Políticos (GCAP), principal plataforma opositora del país, a ocho años de prisión cada uno por cargos de insurrección, rebelión y alteración del orden público.

“El tribunal emitió su fallo condenando a los ocho acusados a 8 años de prisión firme y al pago de una multa de 500.000 francos CFA (unos 760 euros) cada uno, además de la confiscación de pistolas y un arma calibre 12 perteneciente a Neatobei Bidi Valentin”, dijo el abogado defensor del GCAP, Adoum Moussa, a medios locales.

El letrado adelantó que apelará la decisión del presidente del tribunal, Alhadj Djida, al considerar que las penas se basan en «infracciones inexistentes» fruto de la “presión política”, y rechazó que parte de las audiencias se celebrasen a puerta cerrada en la prisión de alta seguridad de Klessoum, cerca de la capital, Yamena.

“Este juicio político debía tener como testigos a los militantes de los partidos del GCAP y al público en general para que la gente viera la gravedad de este proceso político, pero el tribunal decidió organizar este juicio a puerta cerrada”, añadió Moussa.

Los líderes opositores fueron arrestados el pasado 25 de abril, un día después de que la Corte Suprema de Chad disolviera su coalición de trece partidos, tras haber convocado una manifestación el sábado pasado.

Entre los condenados figuran los presidentes del partido Los Demócratas, Avocksouma Djona; de la Unión de Demócratas para el Desarrollo y el Progreso (UDP), Max Kemkoye, y del Partido Africano por la Paz y la Justicia (PAJS), Neatobei Bidi Valentin.

El partido Chad Unido expresó su “profunda preocupación” por la detención de los opositores porque refleja “un deterioro de la situación política en Chad”, mientras que la formación de Los Transformadores rememoró que “estos hechos recuerdan inquietantemente la detención arbitraria del presidente Succès Masra”.

Un tribunal de Chad condenó en agosto de 2025 a veinte años de prisión firme al líder opositor y ex primer ministro Succès Masra por su presunta implicación en una matanza étnica, tras ser detenido en mayo del año pasado.

El arresto de Masra ocurrió después de que instara al presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno, a «modificar el rumbo para que el cambio deseado por el pueblo se haga realidad».

Déby Itno fue elegido con mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años y en las que tuvo como principal rival a Masra.

La Justicia chadiana rechazó los recursos contra los resultados electorales interpuestos por tres candidatos, entre ellos Masra, quien llegó a autoproclamarse ganador de las elecciones.

El presidente asumió el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, mariscal Idriss Déby Itno, en combates con grupos rebeldes, según la versión oficial, después de 30 años en el poder. EFE

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