Chalamet, Pattinson, Chastain, Elordi….las estrellas pondrán glamour a la Berlinale

5 minutos

Alicia García de Francisco

Berlín, 12 feb (EFE).- Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Jessica Chastain, Jacob Elordi, Benedict Cumberbatch o Marion Cotillard, son algunas de las estrellas de Hollywood que aportarán el glamour a la 75 edición de la Berlinale, que comienza mañana y en la que se podrán ver los últimos trabajos de Richard Linklater y de Michel Franco en la competición por el Oso de Oro.

Una edición que recordará el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, con la proyección del monumental documental ‘Shoah’ (1985), de Claude Lanzmann, y que exhibirá, fuera de competición, títulos como ‘Mickey 17’, lo nuevo del surcoreano Bong Joon-ho, seis años después de ‘Parásitos’, o la serie ‘The Narrow Road to the Deep North’, del australiano Justin Kurzel, con Elordi de protagonista.

Las estrellas de Hollywood desafiarán al frío berlinés

Elordi, australiano de origen vasco, es uno de los actores jóvenes más populares y llega a Berlín con una serie en la que interpreta a un médico australiano que es hecho prisionero por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.

Otra de las estrellas del momento es Chalamet, nominado al Óscar por su trabajo en la película que presentará en la Berlinale, ‘A Complete Unknown’, de James Mangold, en la que da vida a un joven Bob Dylan.

Dos filmes que se presentan en la sección no competitiva Berlinale Special, en la que también se podrá ver ‘Mickey 17’, una historia de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson.

Todos desafiarán las bajas temperaturas típicas de febrero en Berlín, aunque estarán bajo techado para la alfombra roja, por la que pasará además Benedict Cumberbatch, protagonista de ‘The Thing with Feathers’, un drama sobre un hombre devastado por la inesperada muerte de su mujer.

También brillará en Berlín Tilda Swinton, que recibirá el Oso de Oro de honor de esta edición de manos del realizador Edward Berger, con quien acaba de rodar ‘The Ballad of a Small Player’.

Linklater y Franco, lo más destacado de la sección oficial

No será la única estrella femenina de nivel que pasará por Berlín. Jessica Chastain llegará como protagonista de ‘Dreams’, el nuevo filme del mexicano Michel Franco, que compite por el Oso de Oro con un análisis de cómo el poder y los privilegios pueden corromper.

Mientras que Marion Cotillard será la reina de las nieves en una libre adaptación del cuento de Hans Christian Andersen con el que la realizadora francesa Lucile Hadzihalilovic también participa en la competición oficial.

Una competición que tiene un nombre destacado de entre los 19 filmes elegidos para luchar por el prestigioso Oso de Oro: Richard Linklater con su esperada nueva película, ‘Blue Moon’.

El cineasta británico se ha rodeado de Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale o Andrew Scott para contar la historia de Lorenz Hart, uno de los grandes letristas de musicales de Broadway, autor de temas como ‘Blue Moon’, ‘The Lady Is a Tramp’ o ‘My Funny Valentine’.

El surcoreano Hong Sangsoo, uno de los habituales de la Berlinale, competirá con ‘Geu jayeoni nege mworago hani’ (‘What does that Nature Say to You’) y el rumano Radu Jude con ‘Kontinental ’25’, filme con el que tratará de repetir el Oso de Oro que logró en 2021 por ‘Un polvo desafortunado’.

La francesa Léonor Serraille (‘Ari’) y sus compatriotas Hélène Cattet y Bruno Forzani (‘Reflet dans un diamant mort’) son otros de los cineastas de la competición, así como el noruego Dag Johan Haugerud (‘Dreams (Sex Love)’) o la guionista británica Rebecca Lenkiewicz en su debut en la dirección con ‘Hot Milk’.

En total 19 películas lucharán por los premios que se conocerán el 22 de febrero y que decidirá un jurado presidido por el director estadounidense Todd Haynes y que tiene entre sus miembros al realizador argentino Rodrigo Moreno o a la actriz china Fan Bing-bing.

El cine latino y el español

En esa lucha habrá otros dos largometrajes latinos: ‘El mensaje’, del argentino Iván Fund, y ‘O último azul’, del brasileño Gabriel Mascaro.

Mientras que la participación española en cuanto a largometrajes se limita a ‘Sorda’, ópera prima de Eva Libertad, protagonizada por Miriam Garlo -una actriz sorda, y por Álvaro Cervantes, y que cuenta las dificultades de una pareja cuando tienen su primera hija, a la que él habla y ella trata de que se comuniquen con la lengua de signos.

También se podrán ver los cortometrajes ‘Juanita’, de Karen Joaquín y Uliane Tatit, en la sección Generation Kplus; ‘Portales’, de Elena Duque, en Berlinale Forum Expanded, y ‘Casi septiembre’, de Lucía G. Romero, en Berlinale Shorts, así como el documental ‘Vestida de azul’ (1983), de Antonio Giménez-Rico, en Classics.

Además de que España será el ‘país foco’ del European Film Market 2025 de la Berlinale, que este jueves visitará el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. EFE

agf/cg

(Foto)