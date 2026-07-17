Chamanes de Perú compiten por sacar malas energías a España y Argentina antes de la final

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Lima, 17 jul (EFE).- La final del Mundial de 2026 que disputarán el domingo las selecciones de España y Argentina llevó este viernes a un grupo de chamanes y curanderos de Perú a un particular enfrentamiento místico para limpiar de malas energías a los futbolistas de las selecciones que vaticinan que se llevarán la Copa, con mayor predilección por la Albiceleste y su estrella, Lionel Messi, a quien dedicaron con especial esmero todos los rituales.

En los exteriores del Estadio Nacional de Lima, chamanes de distintas culturas de Perú e incluso de Bolivia juntaron sus fuerzas para «limpiar los caminos» de los futbolistas que buscarán levantar la Copa del Mundo este domingo en el estadio Metlife, de Nueva Jersey (Estados Unidos).

La mayoría optaron por hacer sus rituales en favor de Argentina con la idea de que la Albiceleste pueda lograr su cuarto campeonato mundial y que Messi pueda retirarse con doble campeón del mundo, un éxito que creen que puede llegar con polémica arbitral, mientras que otros aseguran haber visto que el campeón terminará siendo España, con el segundo título de su historia.

Para ello lanzaron sus rituales sobre fotografías de ambas selecciones, así como de Messi y de la estrella de La Roja, Lamine Yamal.

Sin embargo, los esfuerzos de los chamanes peruanos que alientan a Argentina se centraron en un muñeco caracterizado como Messi, sobre el que lanzaron flores, hojas de coca, humo de tabaco e incluso le pasaron un cuy (conejillo de Indias) de color negro, que según las creencias ancestrales andinas sirve para sacar la mala energía y cualquier mal del cuerpo.

La curandera y vidente Ana María Simeón, más conocida como Librana Sanadora, explicó que usaron «flores y todo lo que produce la madre tierra, como la ruda, el romero, la retama, las rosas…. porque lo que queremos es proteger y limpiar los caminos del país que queremos».

«El cuy negro se le ha pasado a todo el grupo, pero más a Messi ya que vemos que tiene algunas lesiones en su cuerpo», aseveró Librana.

Mientras, Juan de Dios García, al que se le conoce también como Juan de Dios vidente, comentó que, si bien busca que la final sea un motivo de hermandad, quieren ayudar, como latinoamericanos, a Argentina.

«Hemos podido visualizar que España va a iniciar este partido ganando en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo va a haber una jugada un poco raro donde el árbitro va a favorecer a la selección de Argentina, y Argentina se queda con el título de campeón de 2026. Argentina levanta la Copa este domingo 19 de julio», aseguró Juan de Dios Vidente.

Sin embargo, Sandro, un maestro curandero originario de la Amazonía peruana y llegado a Lima desde Bolivia, afirmó que las hojas de coca y las cartas del tarot le mostraron que el título va a ir a las manos de España, al que corroboró en la ceremonia con una ofrenda en favor de La Roja donde «se quemó todo el incienso, y eso es una señal de que la madre tierra lo ha recibido bien».

«Siempre el árbitro va a comenzar a favorecer a Argentina para que pueda salir triunfador, pero yo veo que España, sí o sí, sale como ganador de este campeonato», remató. EFE

fgg/seo

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