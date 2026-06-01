Chamanes peruanos pronostican triunfo de Sánchez y revueltas sociales si gana Fujimori

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Lima, 1 jun (EFE).- Un grupo de chamanes peruanos realizaron este lunes un ritual previo a la segunda vuelta presidencial que se celebra este domingo, en el que predijeron que el próximo presidente del país andino será el izquierdista Roberto Sánchez y también apuntaron que, si por el contrario gana la derechista Keiko Fujimori, habrá revueltas sociales.

«Hemos realizado una ofrenda y ceremonia para limpiar los caminos de los dos candidatos que quedaron. Si bien es cierto, en elecciones pasadas nosotros veíamos que ganaba una mujer, también dijimos que por una mano negra no iba a poder a llegar y en esta oportunidad pasa exactamente lo mismo y vemos que quien va a reinar es un hombre», dijo a EFE Librana Sanadora.

Del mismo modo, Cleofé, chamán de culturas amazónicas, afirmó que tanto en este ritual como en otros realizados en la selva y sierra andina, junto a otros chamanes, han visualizado que Sánchez, que compite en nombre del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) va a ser el nuevo presidente de Perú.

Desde un acantilado junto al mar en el sur de la capital Lima, el grupo de chamanes mostró imágenes de Sánchez y Fuijmori y realizaron distintos rituales de diferentes tradiciones ancestrales, como la conocida limpia de cuy negro, en la que frotan a este conejillo de Indias para limpiar el espíritu de una persona.

«Hemos limpiado, hemos traído el cuy negro para limpiar a cada uno de los candidatos, su corazón, su mente y que absorba todo lo oscuro con este animal», agregó Librana Sanadora.

Después de este ritual, utilizaron palomas blancas como símbolo de la paz que piden para Perú a la tierra y al universo, como han hecho en ceremonias estas últimas semanas en diferentes puntos del país.

«Va a haber cambio, porque ya basta con esa corrupción de los congresistas que manipulan, no hay igualdad en el Perú. Entonces esa es la razón de que el pueblo peruano ya tiene conciencia y este 7 de junio va a lograr el gran objetivo, Roberto Sánchez, va a ser el nuevo presidente del Perú», sostuvo Cleofé.

«El candidato Sánchez tiene mucho resentimiento. Muchos de los presidentes no han apoyado al campesino, a esa gente que está en provincia, en altura, abandonada y quieren ser bien pagados por sus cosechas. Hay mucha pobreza, es verdad. Otros candidatos quizá se olvidaron. Es por eso que ahora está viniendo mucha gente a protestar a Lima», sostuvo Librana Sanadora.

En este sentido, dijo que si Fujimori cosecha un mayor porcentaje este domingo, «la gente de Sánchez» va a protestar en la capital para defender sus derechos.

«Si llegara la señora Keiko va a haber un desastre total, por eso es que le están dando toda la ventaja a Sánchez. Y como Sánchez ya tiene sus influencias y la mano negra, él es el que va a llegar, pero desgraciadamente vemos que no es limpio», advirtió la chamana. EFE

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