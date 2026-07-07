Chanel inspira su alta costura en clásicos de los cuentos infantiles

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(Corrige uno de los cuentos usados como inspiración)

Abraham de Amézaga

París, 7 jul (EFE).- Desde ‘Jack y las habichuelas mágicas’, pasando por ‘Alicia en el país de las maravillas’ y ‘La bella durmiente’, los grandes clásicos de la narrativa infantil han inspirado el desfile de alta costura de Chanel para el otoño-invierno 2026-27.

Los vestidos y los conjuntos de dos piezas han sido las prendas más sobresalientes.

En una de las alas del Grand Palais parisiense, junto a los Campos Elíseos, un espacio más confidencial y propio para la alta costura, y por medio de dos pases, se ha desvelado la segunda colección de las propuestas a medida y más exclusivas de Matthieu Blazy.

Con el título de ‘Once upon a time’ (Érase una vez), y sonido de viento y flauta, se abrió el generoso desfile en cuanto a conjuntos, más de sesenta, donde las flores, la mayoría de colores, tuvieron un gran protagonismo: adosadas, cosidas o bordadas, entre otras técnicas. Un recordatorio de que cuando la naturaleza se toma como referencia, florece la belleza.

Al vestido, le siguen propuestas de dos piezas, las prendas más presentes en la segunda colección de alta costura de Blazy para Chanel. Las faldas nuevamente se revelan de diferentes formas y largos, con o sin tablas.

Sugerentes aberturas en espaldas de chaquetas y algún vestido que recordaba a la red de los pescadores, junto a conjuntos con chaqueta y sombrero de un material que traían a la mente a espantapájaros.

Minúsculos bolsos, aunque muy escasos, y zapatos de colores han sido los accesorios más sobresalientes.

Entre gigantescos jarrones y flores de gran tamaño y colorido, han ido desfilando las maniquíes, sobre un enmoquetado suelo beige.

Aparte de las propuestas lisas y algunas transparencias, ha habido igualmente espacio para motivos como rombos, combinaciones de materiales, de los más livianos, a los de más cuerpo, como el tweed, tan asociado con la Maison Chanel.

Violetas, verdes, rojos, beige, rosas, azules, metalizados, dorados y blancos y negros han formado parte de la paleta de colores. El oro se ha dejado ver igualmente en los detalles, como los botones de algunas de las propuestas.

Una colección de aire bucólico, con los cuentos para niños como inspiración y de final más que feliz, por los sonoros aplausos del público al finalizar.

El colgante que acompañaba la invitación al desfile, con forma de minúsculo libro en metal, ya anunciaba el relato de alta costura que Blazy iba a preparar para el otoño-invierno venidero.

Como curiosidad, el vestido de novia no ha cerrado como es costumbre el pase, desfilando como un conjunto más. Otra particularidad de la era Blazy en la renovada Chanel . EFE

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